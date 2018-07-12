"РЕН-ТВ": нападающий сборной Хорватии Перишич попал в больницу после полуфинала ЧМ-2018 против Англии

Нападающий сборной Хорватии Иван Перишич после матча 1/2 финала ЧМ-2018 с Англией (2:1 д.в.) был доставлен больницу, сообщает РЕН ТВ.

По данным иточника, 29-летний хорват проходит обследование из-за травмы правого коленного сустава, которую он получил в игре с англичанами. Перишич записал на свой счет гол и голевую передачу и был признан лучшим игроком матча.

Напомним, 15 июля хорваты сыграют в финале ЧМ-2018 с Францией (Москва, "Лужники").

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)