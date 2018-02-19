Реконструкция стадионов к ЧМ-2018 в Подмосковье завершится в апреле

Девять стадионов Московской области, которые готовят к чемпионату мира-2018, будут реконструированы в апреле, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство строительства региона. Стадионы будут использоваться в качестве тренировочных площадок для участников турнира.

- На сегодняшний день две тренировочные базы уже введены в эксплуатацию - это площадки на базе стадионов "Сатурн" в Раменском районе и "Авангард" в Домодедово. Реконструкция остальных девяти объектов будет завершена в апреле текущего года, - пояснил министр областного стройкомплекса Максим Фомин.

По его словам, поля на этих площадках уже готовы, здания административно-бытовых корпусов будут достроены до конца февраля, с наступлением тепла будут завершены работы по благоустройству. Федеральный бюджет выделил на реконструкцию инфраструктуры в Подмосковье к ЧМ-2018 более 730 миллионов рублей.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.