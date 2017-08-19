Реконструкция стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018 завершена примерно на 85 процентов

Заместитель генерального директора компании-подрядчика стадиона "Екатеринбург Арена" Вячеслав Романов сообщил, что строители рассматривают вариант монтирования медиа-табло вместо временных трибун после чемпионата мира-2018. Он также добавил, что готовность стадиона оценивается примерно в 85 процентов.

– Мы рассматриваем вариант монтирования медиа-табло вместо временных трибун после чемпионата мира, – приводит ТАСС слова Романова. – Что-то вроде медиа-табло на стадионе в Краснодаре. Окончательного решения по данному вопросу пока нет.

Готовность стадиона можно оценить в 82-84 процента. Все идет по плану, даже на два месяца мы опережаем утвержденный график. Закончим мы в ноябре, останутся пуско-наладочные работы. Что касается текущего состояния, то с понедельника начался монтаж кресел, смонтировано порядка 200 штук.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге состоятся четыре встречи группового этапа.