Реконструкция стадиона "Фишт" в Сочи обошлась в 4 миллиарда рублей

Реконструкция стадиона "Фишт" в Сочи к чемпионату мира стоила около 4 миллиардов рублей, информирует пресс-служба администрации Краснодарского края. Ранее на арене, которая вмещает 45 тысяч зрителей, были устранены все замечания ФИФА.

"В рамках Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", который проходит в Москве, (губернатор) Вениамин Кондратьев представил главе государства макет реконструированного стадиона "Фишт" в Сочи. ...Стоимость работ по реконструкции составила около 4 миллиардов рублей. Главный олимпийский стадион стал открытым, построено современное игровое футбольное поле, возведены дополнительные трибуны на 4,3 тысячи мест", - говорится в сообщении.