12:49 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Реконструкция подмосковных стадионов к чемпионату мира-2018 закончится в апреле


Министерство строительства Московской области на официальном сайте сообщило, что реконструкция девяти стадионов в регионе завершится в апреле. Арены модернизируются в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.

 
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Подмосковные стадионы во время мирового первенства будут использоваться в качестве тренировочных баз для команд-участниц турнира.

– На сегодняшний день 2 тренировочные базы уже введены в эксплуатацию: это площадки на базе стадионов "Сатурн" в Раменском районе и "Авангард" в Домодедово", – сказал глава строительного комплекса Московской области Максим Фомин. – Реконструкция остальных 9 объектов будет завершена в апреле текущего года. Поля на этих площадках уже готовы, до конца февраля будут достроены здания административно-бытовых корпусов, а с наступлением тепла будут завершены работы по благоустройству.

Он отметил, что поля на этих площадках уже готовы, а административно-бытовые здания будут достроены до конца февраля. Работы по благоустройству завершатся с наступлением тепла.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.

Какие базы подмосковные стадионы будут использоваться во время ЧМ-2018

Команда Место Стадион
Россия Новогорск УТЦ "Новогорск"
Португалия Кратово База "Сатурн"
Иран Баковка УТБ "Баковка"
Франция Кострово Стадион "Глебовец"
Перу Шереметьево и Химки Стадион "Арена-Химки"
Аргентина Бронницы УТЦ ГУОР города Бронницы
Мексика Новогорск УТБ "Новогорск-Динамо"
Бельгия Нахабино и Дедовск  СК "Гучково"
Тунис Рогозинино и Наро-Фоминск  Стадион "Спартак"

Дополнительная информация

http://msk.mosreg.ru/sobytiya/novosti_ministerstva/19-02-2018-10-42-13-rekonstruktsiya-9-sportivnykh-ploshchadok-v-podmos

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