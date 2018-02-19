Реконструкция подмосковных стадионов к чемпионату мира-2018 закончится в апреле

Министерство строительства Московской области на официальном сайте сообщило, что реконструкция девяти стадионов в регионе завершится в апреле. Арены модернизируются в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.

Подмосковные стадионы во время мирового первенства будут использоваться в качестве тренировочных баз для команд-участниц турнира.

– На сегодняшний день 2 тренировочные базы уже введены в эксплуатацию: это площадки на базе стадионов "Сатурн" в Раменском районе и "Авангард" в Домодедово", – сказал глава строительного комплекса Московской области Максим Фомин. – Реконструкция остальных 9 объектов будет завершена в апреле текущего года. Поля на этих площадках уже готовы, до конца февраля будут достроены здания административно-бытовых корпусов, а с наступлением тепла будут завершены работы по благоустройству.

Он отметил, что поля на этих площадках уже готовы, а административно-бытовые здания будут достроены до конца февраля. Работы по благоустройству завершатся с наступлением тепла.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.

Какие базы подмосковные стадионы будут использоваться во время ЧМ-2018