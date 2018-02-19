Реконструкция подмосковных стадионов к чемпионату мира-2018 закончится в апреле

Министерство строительства Московской области на официальном сайте сообщило, что реконструкция девяти стадионов в регионе завершится в апреле. Арены модернизируются в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.
Подмосковные стадионы во время мирового первенства будут использоваться в качестве тренировочных баз для команд-участниц турнира.
– На сегодняшний день 2 тренировочные базы уже введены в эксплуатацию: это площадки на базе стадионов "Сатурн" в Раменском районе и "Авангард" в Домодедово", – сказал глава строительного комплекса Московской области Максим Фомин. – Реконструкция остальных 9 объектов будет завершена в апреле текущего года. Поля на этих площадках уже готовы, до конца февраля будут достроены здания административно-бытовых корпусов, а с наступлением тепла будут завершены работы по благоустройству.
Он отметил, что поля на этих площадках уже готовы, а административно-бытовые здания будут достроены до конца февраля. Работы по благоустройству завершатся с наступлением тепла.
Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.
Какие базы подмосковные стадионы будут использоваться во время ЧМ-2018
|Команда
|Место
|Стадион
|Россия
|Новогорск
|УТЦ "Новогорск"
|Португалия
|Кратово
|База "Сатурн"
|Иран
|Баковка
|УТБ "Баковка"
|Франция
|Кострово
|Стадион "Глебовец"
|Перу
|Шереметьево и Химки
|Стадион "Арена-Химки"
|Аргентина
|Бронницы
|УТЦ ГУОР города Бронницы
|Мексика
|Новогорск
|УТБ "Новогорск-Динамо"
|Бельгия
|Нахабино и Дедовск
|СК "Гучково"
|Тунис
|Рогозинино и Наро-Фоминск
|Стадион "Спартак"
Дополнительная информация
http://msk.mosreg.ru/sobytiya/novosti_ministerstva/19-02-2018-10-42-13-rekonstruktsiya-9-sportivnykh-ploshchadok-v-podmos
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