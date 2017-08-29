Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реконструкция "Лужников" обошлась в 24 миллиарда рублей, это самый дешевый стадион в мире подобного рода. По словам столичного градоначальника, арена полностью построена, принята экспертизой и готова к проведению соревнований.

– Стадион стоил 24 миллиарда рублей. Это самый дешевый стадион в мире подобного рода, – приводит "Р-Спорт" слова Собянина. – "Лужники" полностью построены, приняты экспертизой и готовы к проведению соревнований. В настоящее время заканчивается внешний период безопасности. Это будет один из самых безопасных стадионов. Здесь будет более 2000 видеокамер, двойной периметр безопасности.

"Лужники" прошли реконструкцию в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля. На стадионе пройдут матч открытия турнира, три игры группового турнира, один матч 1/8 финала, один из полуфиналов и финал.