Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реконструкция "Лужников" обошлась в 24 миллиарда рублей, это самый дешевый стадион в мире подобного рода. По словам столичного градоначальника, арена полностью построена, принята экспертизой и готова к проведению соревнований.
– Стадион стоил 24 миллиарда рублей. Это самый дешевый стадион в мире подобного рода, – приводит "Р-Спорт" слова Собянина. – "Лужники" полностью построены, приняты экспертизой и готовы к проведению соревнований. В настоящее время заканчивается внешний период безопасности. Это будет один из самых безопасных стадионов. Здесь будет более 2000 видеокамер, двойной периметр безопасности.
"Лужники" прошли реконструкцию в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля. На стадионе пройдут матч открытия турнира, три игры группового турнира, один матч 1/8 финала, один из полуфиналов и финал.
Slim Taller
Похоже,здесь спи... ещё больше,только по-тихому,без шумихи.Здесь нет ни раздвижной крыши,нет выкатного поля,ничего нет.А денег истратил более 400 миллионов долларов.Вот это реконструкция!
19:26
Thomas_Boy_
И чего? Все равно бакланы все склюют. Питер не даст спи... соврать не даст, короче.
19:12
King's Bounty IX
Считай заново отстроили......
19:11
инженер1958
Ни хрена себе реконструкция!? Современнейшая арена с нуля на намывном грунте, что потребовало гигантского объема бетона, обошлась в 40 млрд! Где деньги, жулики?
19:10
Новоуепинни
Реальные расходы раза в два выше минимум, кому он парит ))
19:09
shpasic
примерно 410 миллионов долларов. сущие копейки по сравнению с Баклан-Ареной, построенной, фактически, с нуля))
19:07