Ребенок потерялся в петербургской фан-зоне. Его нашли за 30 секунд

Один из болельщиков в фан-зоне в Санкт-Петербурге на Конюшенной площади пытался прорваться на сцену, сообщает пресс-служба ФИФА. На него обратили внимание сотрудники службы безопасности Фестиваля болельщиков.

Им удалось выяснить, что это не нарушитель правопорядка, а отец, который пытается найти свою маленькую дочь. Организаторы пустили родителя на сцену и дали ему возможность обратиться к ребенку с помощью микрофона. Посетители фан-зоны в этот момент замолчали – уже спустя полминуты девочка, услышавшая голос отца, вернулась к нему.

Отмечается, что болельщикам, которые посещают фан-зоны, необходимо посетить Пункт регистрации детей – там им выдаются специальные браслеты, на которых написаны имена и контактные данные сопровождающих лиц.

Чемпионат мира-2018 стартовал в России 14 июня. Турнир продлится до по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

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