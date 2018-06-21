"Реальность превзошла все ожидания". Посол Перу в РФ – о болельщиках своей сборной на ЧМ-2018

Посол Перу в РФ Луис Бенхамин Чимой Артеага признался, что не ожидал такого наплыва болельщиков сборной его страны в Россию на матчи чемпионат мира-2018. По словам дипломата, на турнир приехали не меньше 22 тысяч его сограждан.

- В Россию приехало больше перуанцев, чем мы рассчитывали, - цитирует ТАСС Артеагу. - Мы знали, что интерес перуанцев к чемпионату будет зашкаливать, все-таки впервые за 36 лет наша команда пробилась в финальную часть турнира. Но реальность превзошла все ожидания. По нашим данным, в Россию приехало не менее 22 тысяч перуанцев.

У нас очень мало известно о вашей стране, россиянам также немного известно о Перу. У вас Латинская Америка ассоциируется в первую очередь с Мексикой, Бразилией, Аргентиной и Чили, хотя в Перу очень много достопримечательностей. Также наша страна славится своей кухней, популярной в мире.

Вряд ли большинству россиян знакомы и известные перуанские деятели. Думаю, самым известным перуанцем в России является Джефферсон Фарфан. К сожалению, пока не смог его лично поздравить с победой в чемпионате России, но в ближайшее время надеюсь это сделать.

Сборная Перу в первом туре ЧМ-2018 проиграла Дании (0:1) В группе юноамериканцы также сыграют с Францией (21 июня, Екатеринбург) и Австралией (26 июня, Сочи).

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