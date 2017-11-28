Реализовано более 742 тысячи билетов на чемпионат мира-2018 на первом этапе продаж

По итогам первого этапа продаж реализовано 742 760 билета на чемпионат мира-2018 в России. Продажи возобновятся 5 декабря.

– За 3 дня до финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу в России завершился первый этап продаж билетов на турнир. Первый этап показал, что билеты пользуются огромным спросом как в России, так и по всему миру.

По итогам первого этапа продаж, который был разделен на два периода, было распределено 742 760 билетов (из общего числа были исключены билеты, платежи за которые не поступили). Большинство заявок поступило из России, но и интерес со стороны зарубежных болельщиков также неуклонно растет: 47 процентов билетов в рамках первого этапа продаж было распределено иностранным болельщикам. Болельщики из США, Бразилии, Германии, Китая, Мексики, Израиля, Аргентины, Австралии и Англии лидируют в этом отношении, - говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

Напомним, что первый период первого этапа продаж прошел с 14 сентября по 12 октября, билеты реализовывались путем случайной жеребьевки. Второй период стартовал 16 ноября. Второй этап продаж будет разделен на два периода - с 5 декабря по 31 января и с 13 марта по 3 апреля. Отметим, что последний этап продажи билетов на матчи мирового первенства пройдет с 18 апреля по 15 июля (день проведения матча за третье место и финала турнира). В его рамках билеты также будут реализовываться в порядке очереди.