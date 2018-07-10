"Реал" - за Хорватию и Францию в полуфиналах ЧМ-2018

"Реал" в своем Твиттере пожелал удачи полузащитникам сборной Хорватии Луке Модричу и Матео Ковачичу, а также защитнику Франции Рафаэлю Варану в полуфинальных матчах ЧМ-2018. Все три игрока выступают за Королевский клуб.

- Удачи в полуфиналах чемпионата мира, парни! - отмечается в сообщении.

Напомним, французы сегодня сыграют против Бельгии, а завтра хорваты встретятся с Англией.

Франция – Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское)

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)