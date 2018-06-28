"Реал" снизил отстпуные за Роналду до 120 миллионов евро. В списке исключений два клуба

Руководство "Реала" договорилось с нападающим Криштиану Роналду о том, что сумма отступных, прописанная в его контракте, будет снижена, утверждает OK Diario. Изначально в соглашении было указано, что 33-летний португалец может быть продан за 1 миллиард евро.

По данным источника, теперь эта сумма составляет 120 миллионов евро. Любой клуб, который выплатит отступные, сможет подписать контракт игрока. При этом "Королевский клуб" сохранил изначальную сумму для двух клубов – "Барселоны" и "ПСЖ".

Напомним, после финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1 в пользу мадридцев), который состоялся 26 мая, Роналду намекнул на то, что может покинуть "Реал".

Форвард выступает за "Реал" с 2009 года. За это время он принял участие в 438 матчах во всех турнирах, забив 450 мячей. Контракт португальца с клубом рассчитан до лета 2021 года.

В настоящее время Роналду находится в расположении сборной Португалии, которая выступает на чемпионате мира в России. Команда со второго места в группе B вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет с Уругваем (30 июня, Сочи). В трех матчах он забил четыре мяча.

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