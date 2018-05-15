12:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Реакция вратаря "Коринтианса" на вызов в сборную Бразилии на ЧМ-2018. Видео


Голкипер "Коринтианс" Кассиу отпраздновал попадание в состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2018 в кругу семьи. После объявления главным тренером команды Тите списка футболистов, домочадцы спортсмена устроили своеобразный карнавал.

Кассиу в составе "Коритианса" является двукратным чемпионом Бразилии, победителем Кубка Либертадорес-2012 и клубного чемпионата мира-2012.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Бразилии сыграет в группе Е с командами из Швейцарии, Коста-Рики и Сербии. Хозяева турнира в группе А встретятся с Саудовской Аравией, Египтом, и Уругваем.

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