Реакция вратаря "Коринтианса" на вызов в сборную Бразилии на ЧМ-2018. Видео

Голкипер "Коринтианс" Кассиу отпраздновал попадание в состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2018 в кругу семьи. После объявления главным тренером команды Тите списка футболистов, домочадцы спортсмена устроили своеобразный карнавал.

Кассиу в составе "Коритианса" является двукратным чемпионом Бразилии, победителем Кубка Либертадорес-2012 и клубного чемпионата мира-2012.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Бразилии сыграет в группе Е с командами из Швейцарии, Коста-Рики и Сербии. Хозяева турнира в группе А встретятся с Саудовской Аравией, Египтом, и Уругваем.

Na casa de Cássio também rolou comemoração pela convocação do goleiro corinthiano para a Copa do Mundo!#VaiCorinthians #VaiBrasil pic.twitter.com/TfmnjoLcye – Corinthians (@Corinthians) 14 мая 2018 г.

Виллиан: "Нынешняя сборная Бразилии – более зрелая и опытная" //

Тите – о составе сборной Бразилии на ЧМ-2018: "Критики всегда найдутся" //

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