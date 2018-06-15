Реакция твиттер-аккаунта сборной Португалии на хет-трик Роналду

Официальный твиттер-аккаунт сборной Португалии очень эмоциально воспринял третий гол Криштиану Роналду в матче группового турнира ЧМ-2018 против Испании (3:3). Этот забитый мяч на 88-й минуте позволил португальцам заработать одно очко в игре.
JAKSDFDSAHFLJASDFK.JASKDFAS!!!!!!! GOLOOO!!!!! RONALDO!!!!#PORESP | 3-3 | #ConquistaOSonho #WorldCup pic.twitter.com/FZulVQTsZi– Portugal (@selecaoportugal) 15 июня 2018 г.
Отметим, что Роналду в одном матче чемпионат мира-2018 забил столько же, сколько за три предыдущих своих турнира.
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