Реакция твиттер-аккаунта сборной Португалии на хет-трик Роналду

Официальный твиттер-аккаунт сборной Португалии очень эмоциально воспринял третий гол Криштиану Роналду в матче группового турнира ЧМ-2018 против Испании (3:3). Этот забитый мяч на 88-й минуте позволил португальцам заработать одно очко в игре.

Отметим, что Роналду в одном матче чемпионат мира-2018 забил столько же, сколько за три предыдущих своих турнира.

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