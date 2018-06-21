Реакция Марадоны на игру сборной Аргентины. Фото

Бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона расстроен действиями своей национальной команды в матче группового этапа чемпионата мира против Хорватии. Грубая ошибка вратаря Вилли Кабальеро привела к голу в ворота аргентинской сборной.
- Настроение, - описана реакция Марадоны в Твиттере Sports Illustrated.
🇦🇷 mood https://t.co/UIORSSFfrW pic.twitter.com/x5NmyzvkDp– Sports Illustrated (@SInow) 21 июня 2018 г.
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