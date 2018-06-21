22:32 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Реакция Марадоны на игру сборной Аргентины. Фото


Бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона расстроен действиями своей национальной команды в матче группового этапа чемпионата мира против Хорватии. Грубая ошибка вратаря Вилли Кабальеро привела к голу в ворота аргентинской сборной.

- Настроение, - описана реакция Марадоны в Твиттере Sports Illustrated. 

Аргентина - Хорватия

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