Реакция детей на Месси. Видео

Появление нападающего Аргентины Лионеля Месси в подтрибунном помещении перед матчем группового турнира ЧМ-2018 с Исландией вызвало особый интерес среди детей, которые выводят футболистов на поле. Они с повышенным вниманием следили за форвардом "Барселоны", приветствовали его и пытались прикоснуться. Месси тоже не обделил вниманием детей, поздоровавшись с ними.

Напомним, что встреча Аргентины с Исландией завершилась вничью – 1:1.

Kids reaction when he sees Messi 😂 pic.twitter.com/baARa2OiQh – World Cup ⚽️ (@TrueSccrLife) 16 июня 2018 г.

Аргентина - Исландия: онлайн-трансляция матча