12:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Реакция детей на Месси. Видео

Дети были в шоке, увидев звезду сборной Аргентины Лео МЕССИ. Фото Твиттер
Дети были в шоке, увидев звезду сборной Аргентины Лео МЕССИ. Фото Твиттер

Появление нападающего Аргентины  Лионеля Месси в подтрибунном помещении перед матчем группового турнира ЧМ-2018 с Исландией вызвало особый интерес среди детей, которые выводят футболистов на поле. Они с повышенным вниманием следили за форвардом "Барселоны", приветствовали его и пытались прикоснуться. Месси тоже не обделил вниманием детей, поздоровавшись с ними.

Напомним, что встреча Аргентины с Исландией завершилась вничью – 1:1.

Аргентина - Исландия: онлайн-трансляция матча

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