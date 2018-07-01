Раздевалка сборной России перед матчем с Испанией. Фото

Пресс-служба сборной России опубликовала фото раздевалки национальной команды перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Встреча пройдет сегодня на стадионе "Лужники" и начнется в 17.00 по московскому времени.
Раздевалка @TeamRussia накануне матча с Испанией#вместемыкоманда #ЧМ2018 pic.twitter.com/SxLKrs7Fv8– Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)