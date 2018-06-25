Разбитый телевизор. Валуев отреагировал на поражение сборной России

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев своеобразно отреагировал на поражение сборной России в матче группового этапа чемпионата мира против Уругвая (0:3). На фотографии, которую экс-спортсмен разместил в своем Инстаграме, изображен телевизор, разбитый топором.

- Жаль. Но это спорт. Уругвай сегодня лучше. Не упустил возможности забить. Смотрим ошибки, собираемся, не унываем и вперёд. Удачи нашей сборной! - написал Валуев на своей странице в Инстаграме.

Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места.

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