19:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Разбитое такси - причина перекрытия Ильинки


Такси попало в серьезное ДТП на улице Ильинка в Москве. Автомобиль сбил знак и с серьезными повреждениями в носовой части стоит на обочине. Вокруг очень много полиции и пожарных, которые ничего не комментируют. В Москве на этот момент находится  множество болельщиков различных команд.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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