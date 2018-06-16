Разбитое такси - причина перекрытия Ильинки

Такси попало в серьезное ДТП на улице Ильинка в Москве. Автомобиль сбил знак и с серьезными повреждениями в носовой части стоит на обочине. Вокруг очень много полиции и пожарных, которые ничего не комментируют. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд.
Все о чемпионате мира-2018 в России
Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j– ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/