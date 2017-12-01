Райнхард Гриндель: "Подготовка к первым трем соперникам на ЧМ-2018 для Германии и Лева начинается сейчас"

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель отметил, что сборную Германии ждут захватывающие матчи в группе на чемпионате мира 2018 года. Он также добавил, что подготовка к турниру для немцев начинается сейчас.

– Мы попали в интересную группу, нас ждут захватывающие матчи. Подготовка к первым трем соперникам для команды и Лева начинается сейчас, – приводит пресс-служба сборной Германии слова Гринделя.

Соперниками Германии по группе F стали команды Мексики, Швеции и Кореи.

Итоги жеребьевки ЧМ-2018 // Чемпионат мира-2018. Календарь матчей группового турнира