Райнхард Гриндель: "Делать выводы о посещаемости ЧМ по матчу Уругвай – Египет преждевременно"

Вице-президент УЕФА и президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель заявил, что выводы о посещаемости матчей чемпионата мира не стоит делать по игре между сборными Уругвая и Египта (1:0). Ранее в пятницу на матче между этими командами в Екатеринбурге присутствовало 27 015 зрителей, хотя официально было распространено 32 278 билетов.

- Считаю, что делать выводы о посещаемости чемпионата мира по матчу между сборными Уругвая и Египта пока преждевременно, - приводит ТАСС слова Гринделя. - Я не знаю, какие могут быть причины пустых мест на центральных секторах, но хочу заверить, что стадион в Екатеринбурге просто прекрасный, как и остальные стадионы, построенные к чемпионату мира, и он увидит еще немало прекрасных матчей. А пока повторюсь, чтобы болельщики и журналисты не делали выводов о посещаемости мирового первенства лишь по одному матчу.