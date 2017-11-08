Раймон Доменек: "Невыход Италии на ЧМ-2018 не станет трагедией для всего мира"

Экс-главный тренер сборной Франции, ныне наставник сборной Бретани, Раймон Доменек отметил, что Италия пройдет Швецию в стыковых матчах чемпионата мира-2018. Однако специалист подчеркнул, что непопадание итальянцев на мировое первенство не будет трагедией для всего мира.

– Будет ли трагедией непопадание Италии на чемпионат мира-2018? Это будет трагедией для итальянцев, но никак не для всего мира, – цитирует La Gazzetta dello Sport Доменека. – Пройдет ли Италия Швецию? Конечно, вспомните ЧМ-2006 , когда у них были такие же проблемы, но они выиграли мировое первенство. В Италии есть футболисты, которые знают, как справляться со стрессом, Швеция в этом плане слабее итальянцев.

Напомним, что первый стыковой матч Швеция-Италия пройдет 10 ноября. Начало - 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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