Раймон Доменек: "Испания, Германия и Бразилия - фавориты чемпионата мира-2018"

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек назвал фаворитов чемпионата мира-2018. Также он посетовал, что французской команде не хватает звездного лидера.

- Думаю, что на чемпионате мира-2018 есть три главных команды - Испания, Германия и Бразилия, – цитирует Goal Доменек. - После них есть также четыре или пять сильных команд - Аргентина, Италия, Франция, Бельгия и, возможно, еще несколько сборных, которые могут попасть в полуфинал.

У Франции очень молодая команда, но главная проблема заключается в том, что у нас нет Мишеля Платини или Зинедина Зидана. Команде нужна суперзвезда.