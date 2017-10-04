Райан Гиггз: "Бэйлу пора менять методы подготовки и стиль игры"

Бывший капитан сборной Уэльса Райан Гиггз посоветовал лидеру атак национальной команды Гарету Бэйлу изменить подход к тренировкам и матчам. По мнению бывшего футболиста "МЮ", игравшего до 40 лет, форварду "Реала" стоит тратить меньше энергии во время поединков.

- Бэйл всегда будет нагружать свое тело, особенно с учетом тех проблем, которые ему создают соперники, - цитирует Sky Sports Гиггза. - На протяжении карьеры он получал много травм, и сейчас наступает время менять методику подготовки.

У всех методы разные. Я занимался йогой, прибегал к иглоукалыванию и ледяным ваннам. Но то, что может оказаться полезным для одних, бесполезно для других.

Нужно также изменить свою игру. В возрасте под 30 нельзя играть так же, как в 19. Вы начинаете мыслить быстрее, и можно играть менее энергозатратно, но более эффективно. Я однозначно был более эффективен под 30, хоть уже и не был таким быстрым.

Бэйл из-за травмы не поможет Уэльсу в заключительных матчах отборочного турнира ЧМ-2018 против Грузии и Ирландии.