Рауль Хименес: "С самого начала задача сборной Мексики состояла в том, чтобы быть на первом месте в группе"

Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес рассказал о готовности команды ко второму матче на чемпионате мира против Кореи, а также отметил, что мексиканцы планируют занять первое место в своей группе. В своем стартовом матче мирового первенства Мексика переиграла Германию со счетом 1:0, а корейцы минимально уступили шведам.

- Мы видели матчи корейцев. Они быстрые соперники, очень хорошо играют тактически, и мы должны быть готовы к их контратакам, - приводит "Р-Спорт" слова Хименеса. - С самого начала наша задача состояла в том, чтобы быть на первом месте в группе. Когда ты хочешь стать чемпионом мира, ты должен победить того, кто впереди. Мы должны показать наш лучший уровень в каждой игре. У нас осталось два соперника, и мы сосредоточены только на победе.

Мексиканцы встретятся с корейцами 23 июня в Ростове-на-Дону. А 27 июня они сыграют против Швеции в Екатеринбурге.

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