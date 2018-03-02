17:09 2 марта | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Расширенный состав Германии на ЧМ-2018 объявят 15 мая

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Расширенный состав сборной Германии на чемпионат мира-2018 будет объявлен 15 мая в Национальном футбольном музее Германии 15 мая, сообщает официальный сайт бундеслиги. 23 мая немцы отправятся в Эппан на севере Италии, где будут проводить тренировочный сбор до 4 июня, дня подачи окончательной заявки на турнир. 

Напомним, что Германия является действующим чемпионом мира.

В групповом турнире ЧМ-2018 немцы сыграют с Мексикой (17 июня, Москва, "Лужники"), Швецией (23 июня, Сочи) и Кореей (27 июня, Казань).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Начинается, как обычно(( Сначала человек 25 пообещают привезти, а потом на границе их уже несколько миллионов стоять будет.

17:35 2 марта

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