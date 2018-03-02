Расширенный состав Германии на ЧМ-2018 объявят 15 мая

Расширенный состав сборной Германии на чемпионат мира-2018 будет объявлен 15 мая в Национальном футбольном музее Германии 15 мая, сообщает официальный сайт бундеслиги. 23 мая немцы отправятся в Эппан на севере Италии, где будут проводить тренировочный сбор до 4 июня, дня подачи окончательной заявки на турнир.

Напомним, что Германия является действующим чемпионом мира.

В групповом турнире ЧМ-2018 немцы сыграют с Мексикой (17 июня, Москва, "Лужники"), Швецией (23 июня, Сочи) и Кореей (27 июня, Казань).