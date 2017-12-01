22:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Расписание матчей чемпионата мира-2018 утверждено, время начала шести игр изменилось

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В матче открытия чемпионата мира-2018, который пройдет 14 июня в 18.00 по московскому времени на стадионе "Лужники", сборная России встретится с Саудовской Аравией, информирует пресс-служба ФИФА.

Соперник сборной страны-организатора турнира был определен в ходе жеребьевки ЧМ-2018, которая состоялась сегодня в Государственном Кремлевском дворце в Москве. В группе А также сыграют Египет и Уругвай.

После проведения жеребьевки было утверждено расписание турнира. Изменено время начала матчей Польша – Сенегал, Колумбия – Япония, Франция – Перу, Дания – Австрия, Германия – Швеция, Корея – Мексика.

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Уругвай, Египет, Саудовская Аравия - выйдет ли Россия из группы ЧМ-2018?
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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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SAMARA116

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