Расписание матчей чемпионата мира-2018 утверждено, время начала шести игр изменилось

В матче открытия чемпионата мира-2018, который пройдет 14 июня в 18.00 по московскому времени на стадионе "Лужники", сборная России встретится с Саудовской Аравией, информирует пресс-служба ФИФА.

Соперник сборной страны-организатора турнира был определен в ходе жеребьевки ЧМ-2018, которая состоялась сегодня в Государственном Кремлевском дворце в Москве. В группе А также сыграют Египет и Уругвай.

После проведения жеребьевки было утверждено расписание турнира. Изменено время начала матчей Польша – Сенегал, Колумбия – Япония, Франция – Перу, Дания – Австрия, Германия – Швеция, Корея – Мексика.