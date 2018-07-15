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Раскрыта "правда", почему Ллорис пропустил "дурацкий" гол в финале ЧМ-2018


Популярный юмористический портал 442oons опубликовал видео, "объясняющее", почему вратарь сборной Франции Юго Ллорис пропустил нелепый гол в финале чемпионата мира-2018 против Хорватии (4:2). 

В коротком трехсекундном мультфильме показано, как Ллорис советуется с вратарем "Ливерпуля" Лорисом Кариусом. Полтора месяца назад Кариус допустил грубые ошибки в финале Лиги чемпионов-2018 против "Реала". Впрочем, в отличие от Ллориса, ляпы Кариуса стали роковыми - "Ливерпуль" уступил 1:3.

Франция - Хорватия

 

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