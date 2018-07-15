Раскрыта "правда", почему Ллорис пропустил "дурацкий" гол в финале ЧМ-2018

Популярный юмористический портал 442oons опубликовал видео, "объясняющее", почему вратарь сборной Франции Юго Ллорис пропустил нелепый гол в финале чемпионата мира-2018 против Хорватии (4:2).
В коротком трехсекундном мультфильме показано, как Ллорис советуется с вратарем "Ливерпуля" Лорисом Кариусом. Полтора месяца назад Кариус допустил грубые ошибки в финале Лиги чемпионов-2018 против "Реала". Впрочем, в отличие от Ллориса, ляпы Кариуса стали роковыми - "Ливерпуль" уступил 1:3.
😲Hugo Lloris - what a mistake!😲– ⚽️442oons⚽️ (@442oons) 15 июля 2018 г.
Maybe advice from this guy at HT had something to do with it... pic.twitter.com/6JvROQAtxw
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