Раскрыта "правда", почему Ллорис пропустил "дурацкий" гол в финале ЧМ-2018

Популярный юмористический портал 442oons опубликовал видео, "объясняющее", почему вратарь сборной Франции Юго Ллорис пропустил нелепый гол в финале чемпионата мира-2018 против Хорватии (4:2).

В коротком трехсекундном мультфильме показано, как Ллорис советуется с вратарем "Ливерпуля" Лорисом Кариусом. Полтора месяца назад Кариус допустил грубые ошибки в финале Лиги чемпионов-2018 против "Реала". Впрочем, в отличие от Ллориса, ляпы Кариуса стали роковыми - "Ливерпуль" уступил 1:3.