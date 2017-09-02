Расходы России на ЧМ-2018 - 360 миллиардов рублей

Вице-премьер РФ, руководитель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил, что расходы на спортивную составляющую чемпионата мира 2018 года в общей сложности не превышают 140 миллардов рублей. По его словам, региональным властям будет предложен бизнес-план по использованию стадионов после турнира.

- Инвестиции ФИФА – это 700 миллионов долларов, направленные на организацию турнира. Доходы от билетов, спонсоров заберет ФИФА, это ее собственность. Доход ФИФА от чемпионата мира в Бразилии был около 4 миллиардов долларов. Часть средств была распределена среди участников турнира. Около 100 миллионов долларов было выделено Бразилии в рамках программы наследия чемпионата мира. Мы бы хотели, чтобы деньги, выделенные нам по этой программе, были потрачены на новые поля, на оборудование детско-юношеских футбольных школ. Остальные доходы – это то, что оставят в России болельщики.

Что до расходов, то изначально говорилось, что Россия потратит на чемпионат мира из федерального бюджета порядка 10 миллардов. Тогда это было 336 млрд рублей. Периодически эта сумма увеличивалась – из-за трат на безопасность и других вещей. Сейчас она составляет где-то 360 миллиардов рублей. Примерно 200 миллиардов рублей – это внебюджетные средства, где-то 100 миллиардов – деньги из бюджетов субъектов РФ. Расходы на спортивную составляющую в общей сложности не превышают 140 миллиардов рублей, это семь стадионов, тренировочные площадки. Многие тревожатся, думая, что будет со стадионами после чемпионата мира. Мы хотим каждому региону предложить программу управления стадионов, так скажем, бизнес-план, при помощи которого можно будет вывести арену на окупаемость. Будем руководствоваться опытом стадиона в Казани, там этой работой занимаются уже три года.