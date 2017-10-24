Расходы на подготовку и проведение чемпионата мира-2018 увеличены еще на 34,5 миллиарда рублей

Расходы на подготовку и проведение чемпионата мира-2018 будут увеличены, сообщает интернет-портал правовой информации. Расходы увеличатся с 643,55 миллиарда до 678,06 миллиарда рублей. Турнир пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

390,2 миллиарда рублей будут выделены из средств федерального бюджета, 91,9 миллиарда - из регионального, а также 195,8 миллиарда предоставят юридические лица.

Напомним, в мае расходы на чемпионат мира были увеличены на 4,7 миллиарда рублей.