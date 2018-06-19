Рашид Рахимов – о матче Россия-Египет: "Наши победят"

Бывший тренер "Локомотива", "Амкара" и "Ахмата" Рашид Рахимов – о предстоящем сегодня матче группы А ЧМ-2018 сборных России и Египта. Игра пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 21.00 по Москве.

– Думаю, что повторение результата первого матча маловероятно. Нам всем бы этого хотелось, но сделать это будет сложно, – сказал Рахимов. – К тому же, нужно понимать, как пойдет игра. Я думаю, что стратегически результат первого матча египтян нам на руку, сборную России теперь устраивают два итога -победа и ничья. Нам не нужно сразу играть в открытый футбол, рисковать, прессинговать, но кое-что из встречи против Аравии нам нужно сохранить: тактическую дисциплину, хорошую организацию и агрессивность. Если мы будем постоянно навязывать борьбу, египтяне начнут совершать много брака, у России появится возможность уходить в контратаку.

– Салах для нас опасен, несмотря на то, что пропустил игру с Уругваем? Нужно ли сосредотачивать на нем внимание?

– Давайте исходить из того, что каждый из нас – человек. Любому человеку нужно время, чтобы вернуть хорошие кондиции после болезни или травмы. То же самое и с Салахом. Играя за "Ливерпуль", он имел игровой тонус, сейчас же этого тонуса нет. Тем не менее, бывает, что футболист может выдать хорошую игру через "не могу", но не уверен, что Салах сможет 90 минут находиться в хорошей физической и игровой форме. Вообще, Салах – не самое главное, нужно обращать внимание на всю команду соперника.

– Как думаете, с каким исходом завершится матч?

– Давайте верить в нашу команду! Думаю, что сборная России победит, не важно, с преимуществом в один мяч или более. (Иван ТОРОПЦЕВ)​

Россия - Египет: чемпионат мира, 19 июня 2018, анонс матча

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)