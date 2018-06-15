Рашид Рахимов - о матче Египет-Уругвай: "Салах - не тот, кто все решает"

Бывший тренер "Локомотива" и "Ахмата" Рашид Рахимов выразил свое мнение о том, какой результат сегодняшнего матча в группе А ЧМ-2018 между Египтом и Уругваем (Екатеринбург, 15.00 по московскому времени) выгоднее для сборной России, которая выступает в том же квартете.

- Для нашей команды лучше победа Уругвая - потому что Египту в таком случае нужно будет выигрывать у россиян во 2-м туре, Россия сможет действовать вторым номером, а это у нее хорошо получается, - считает Рахимов. - К тому же у нас отличная разность мячей - не думаю, что африканцы смогут разгромить Саудовскую Аравию с таким же счетом.

- Как считаете, лидер "фараонов" Салах готов к игре?

- Мы не знаем, как сегодня будет выглядеть Египет. Салах - не тот человек, который все решает, но с ним в составе команда выглядит по-другому. Другой вопрос – в какой он форме после долгой паузы. Если проведет на поле против Уругвая 90 минут, то сможет поймать тонус и в матче с Россией будет опасен.

- Как завершится встреча в Екатеринбурге?

- Никто не предполагал, что Россия выдаст 5:0 на старте, поэтому сложно прогнозировать что-либо. Повторю - на мой взгляд, победа Уругвая выгодна нашей сборной, уругвайцы выглядят фаворитами как в игре с Египтом, так и в группе вообще, но кто знает, как сложится на деле? Все может измениться в любую минуту. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018