Рашид Рахимов: "Нет Березуцких и Джикии? Давайте попробуем Фернандеса в центре"

Бывший защитник сборной России Рашид Рахимов уверен, что у главного тренера команды Станислава Черчесова есть варианты, как сыграть в защите на чемпионате мира-2018. В то же время специалист понимает, почему Черчесов решил не брать на главный турнир четырехлетия спартаковца Георгия Джикию, который восстанавливается от травмы крестообразных связок.

– Как думаете, стоило ли все-таки взять Джикию на чемпионат мира, хотя он не проведет ни одного матча в чемпионате России после травмы "крестов"?

– Не знаю, я же не слежу за состоянием игрока. Могу сказать, как обычно происходит на практике. Так вот быстро восстановиться и набрать форму после такого повреждения очень сложно. Даже если мышцы уже готовы, то практики и игрового тонуса все равно будет не хватать. Поэтому я не вижу шансов на то, что Джикия мог бы сыграть на таком турнире, как чемпионат мира. Даже при всем нашем желании.

– Но он все-таки наигрывался под ЧМ, должен помнить схемы игры.

– Вопрос совсем не в этом. Факт – он полгода уже без игры на высоком уровне, без ритма, без практики. Когда ты восстанавливаешься, то нагрузка совершенно другая, и связки просто не готовы к полноценной работе с чистого листа, им нужно время, чтобы прийти в норму. Если это не учитывать, то может быть и рецидив. Чтобы Джикии вернуться в свою форму, ему нужно 5-6 матчей. То есть, как понимаете, ситуация непростая.

– Березуцкие в своем нынешнем состоянии пригодились бы?

– Я уже говорил и повторюсь: ЧМ – такой турнир, в котором нужен опыт. Именно опыт чемпионата мира. Березуцкие имеют опыт на таком высоком уровне. Но, опять же, вопрос сейчас стоит иначе – хотят они или нет. Часто говорят, что им скоро по 36 лет, но главное – это опыт. Мне кажется, при желании их сил может хватить, потому что они находятся в игровом ритме, в отличие от Джикии. Может быть, братьям нужен будет немного другой режим в плане нагрузок и подготовки. Опять же, если мы в двух матчах одержим победы, то понятно, что это уже выход в плей-офф, соответственно, им можно дать отдохнуть. И все-таки важно понять, готовы ли они играть или нет.

– Сегодня снова сказали, что не готовы.

– Тогда о чем говорить?

– Кто тогда основные кандидаты?

– Те, кто уже играл на этой позиции – Кутепов, те же Камболов и Гранат. У Черчесова есть целая группа игроков, которая участвовала в матчах сборной. Скажу свое мнение: считаю, что при трех центральных защитниках можно попробовать в центре и Мариу Фернандеса. Не забывайте, что в Бразилии он был центральным защитником, поэтому понимает, как играть на этой позиции. В общем варианты есть, и есть матчи, в которых можно это попробовать.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева чемпионата в группе А встретятся с командами из Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.(Андрей СИЗЯКИН)

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