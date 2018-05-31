Рашид Рахимов: "На схему в четыре защитника сборной России нужно было переходить раньше"

Бывший главный тренер "Локомотива" и "Ахмата" Рашид Рахимов не допускает, что на чемпионате мира наша сборная будет показывать такую же игру, как в матче с Австрией. В среду наша национальная команда уступила в Инсбруке со счетом 0:1.

- Меня футбол в исполнении нашей сборной немного настораживает, команда еще явно не готова, - говорит Рахимов. - Она выглядит уставшей физически, потому что получила большие нагрузки. Но меня больше насторожило, что в плане тактики мы сейчас резко перешли на расстановку с четырьмя защитниками. Нужно было раньше это попробовать. В итоге допустили очень много позиционных ошибок и не просматривалось хорошей организации, компактности в обороне.

- То есть вы считаете, что неверное решение?

- Да нет, не то что неверное. Просто мне кажется, что очень поздно стали это делать. Были ведь матчи до этого, были сборы перед встречами с Аргентиной, Бразилией, Францией - и тогда надо было все это пробовать.

- Вы ожидали такой беззубой игры в атаке?

- Я не делал бы на этом акцент. Мне кажется, что тут как раз все понятно и для этого есть причины, потому что ты готовишься не к конкретной контрольной игре с Австрией, а к чемпионату мира и есть еще достаточно времени – две недели. Но в таких матчах важно реализовывать наработки, которые делаешь на сборе. Когда выходишь в четыре защитника , то должна быть хорошие организация и тактическая дисциплина. Опорные полузащитники обязаны понимать, как действовать в своей зоне, кого нужно страховать. Мы часто видели моменты, когда опорники дружно шли атаковать соперника и за спиной образовывались зоны, которые никто не контролировал, а австрийцы получали там мячи и могли проводить быстрые выпады. Считаю эти моменты более важными. Обрести форму чуть позже ты сможешь, но необходимо обратить внимание именно на тактику, на построение игры. И меня насторожило, что было много именно организационных и позиционных ошибок. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)