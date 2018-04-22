Рашид Рахимов: "Египет и Саудовскую Аравию не надо переоценивать"

Экс-главный тренер "Амкара", "Локомотива" и "Ахмата" Рашид Рахимов считает, что сборной России по силам выйти из группы на домашнем чемпионате мира-2018. Соперниками россиян по первому этапу будут сборные Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

– Из группы выходить должны, – приводит "МК" слова Рахимова. – Я видел и Египет, и Саудовскую Аравию, эти команды не надо переоценивать. Да, есть Салах, еще несколько игроков из европейских клубов, но подавляющее большинство уровнем на порядок ниже. Поэтому нужно бороться за первое место, чтобы избежать встречи с испанцами.