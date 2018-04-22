Рашид Рахимов: "Египет и Саудовскую Аравию не надо переоценивать"

Экс-главный тренер "Амкара", "Локомотива" и "Ахмата" Рашид Рахимов считает, что сборной России по силам выйти из группы на домашнем чемпионате мира-2018. Соперниками россиян по первому этапу будут сборные Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.
– Из группы выходить должны, – приводит "МК" слова Рахимова. – Я видел и Египет, и Саудовскую Аравию, эти команды не надо переоценивать. Да, есть Салах, еще несколько игроков из европейских клубов, но подавляющее большинство уровнем на порядок ниже. Поэтому нужно бороться за первое место, чтобы избежать встречи с испанцами.
Дополнительная информация
http://www.mk.ru/sport/2018/04/22/rashid-rakhimov-sbornoy-nado-vykhodit-iz-gruppy-s-pervogo-mesta.html
- Рашид Рахимов
- Сборная Египта
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Мохамед Салах
ladafan
Prometheus1983 вроде взрослый...... а ерунда какая-то пишется. Вон Месси то в сборной ВАЩЕ всех и всегда))))
22:17 22 апреля
Prometheus1983
Салах один справится со всей нашей командой.
22:14 22 апреля
Zico-wc
С португальцами будет легче? У Египта и Саудовской Аравии есть тренеры, у нас вряд ли. Если только консультанты Черчесова выйдут на первые роли.
22:09 22 апреля
PvsZ
Ага. Надо бороться с Уругваем за первое место, когда в и без того не блещущей сборной сломался единственный забивной нападающий и ещё несколько основных игроков. Поборемся, по-любому. И да, вот это "подавляющее большинство уровнем на порядок ниже" - это про ВСЕХ игроков нашей сборной, так что итог немного предсказуем. Рахимову пора на пенсию, маразм уже доедает.
22:06 22 апреля