Рамзан Кадыров: "Салах поблагодарил за теплый прием в Чечне"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отметил, что нападающий сборной Египта Мохамед Салах был обрадован, увидев, что его поддердивают болельщики на "Ахмат-Арене". В субботу команда провела открытую тренировку на стадионе в Грозном.

"На спортивном комплексе "Ахмат-Арена" тысячи футбольных фанатов пришли на первую тренировку сборной Египта, прибывшей спецрейсом к месту своего базирования на период проведения чемпионата. Мне очень понравилось, что трибуны с большим уважением относились к гостям, стадион буквально потонул в восторженных возгласах, когда мы с нападающим египтян и "Ливерпуля" Мохаммедом Салахом появились на дорожке. Мохаммед Салах был взволнован и обрадован, увидев, что в Чечне его так любят и уважают, он выразил слова благодарности за теплый прием", - написал Кадыров в сети Вконтакте.

Египет является соперниками сборной России в групповом турнире чемпионата мира. Матч между командами состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Также сборная Египта сыграет с Уругваем (15 июня, Екатеринбург) и командой Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград).

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