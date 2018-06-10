Рамзан Кадыров: "Салах – лучший в мире футболист и идеальный человек"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что в мире нет футболиста лучше, чем нападающий сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салах, передает слова Кадырова спецкор "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Мохамед Салах – самый лучший футболист в мире и идеальный человек, – отметил Кадыров.

Египетская сборная выбрала Грозный в качестве базы на время чемпионата мира. В воскресенье команда провела открытую тренировку на стадионе "Ахмат Арена". Салах не принял в ней участие, так как восстанавливается от травмы плеча, однако появился в чаше стадиона в сопровождении Кадырова. Болельщики встретили форварда бурными овациями.