19:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Рамзан Кадыров: "Салах – лучший в мире футболист и идеальный человек"

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что в мире нет футболиста лучше, чем нападающий сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салахпередает слова Кадырова спецкор "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Мохамед Салах – самый лучший футболист в мире и идеальный человек, – отметил Кадыров.

Египетская сборная выбрала Грозный в качестве базы на время чемпионата мира. В воскресенье команда провела открытую тренировку на стадионе "Ахмат Арена". Салах не принял в ней участие, так как восстанавливается от травмы плеча, однако появился в чаше стадиона в сопровождении Кадырова. Болельщики встретили форварда бурными овациями.

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