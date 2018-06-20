Рамзан Кадыров: "Поздравляю главного болельщика - президента России Путина"

Владимир ПУТИН во время церемонии открытия ЧМ-2018. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу сборной России над Египтом (3:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира.

- Восемь голов в двух матчах! Ребята, вы лучшие!, - написал Кадыров в своем телеграм-канале. - Мы в вас верили! Вы не подвели!



Поздравляю главного болельщика - Президента России Владимира Путина, главного тренера Станислава Черчесова, всех игроков нашей сборной, всех, кто верил в нашу победу!



Россия, обыграв африканскую сборную, на 99 процентов обеспечила первое в истории участие в плей-офф мирового первенства. Команда Станислава Черчесова может выйти в 1/8 финала уже сегодня, если Уругвай не проиграет Саудовской Аравии.​



Уругвай – Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

"Я тут не при делах". Рамзан Кадыров о матче Россия - Египет