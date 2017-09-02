Рамос призвал поклонников сборной Испании не освистывать Пике

Защитник сборной Испании Серхио Рамос перед матчем отборочного раунда чемпионата мира-2018 против Италии отметил силу соперника. Игра пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 21.45 по московскому времени.

- Италия всегда была сильной сборной, - цитирует football-espana Рамоса. - Фанаты будут нашим самым лучшим союзником. Весь мир говорит об этой игре, поэтому на стадионе должна быть уникальная обстановка. Это один из лучших матчей, который может быть в футболе.

Пике? Он является образцовым игроком в сборной. А свист еще никому не помогал.