Рамос пожелал удачи сборной России на чемпионате мира-2018

Капитан сборной Испании и "Реала" Серхио Рамос считает, что сборная России будет чувствовать дополнительную ответственность на домашнем чемпионате мира-2018. Кроме того, защитник пожелал команде Станислава Черчесова удачи.

- Нам не придется встречаться с командой Станислава Черчесова в группе, но, на мой взгляд, когда играешь у себя дома, когда на тебя смотрит вся страна, ответственность всегда выше, - цитирует RT Рамоса. - Это придает дополнительную мотивацию, что сказывается на результате.

Я желаю сборной России всего наилучшего, потому что нас всегда очень тепло принимали в Москве и Санкт-Петербурге, когда мы там играли. Но я желаю им удачи лишь до тех пор, пока наши пути не пересекутся, если это вообще произойдет.