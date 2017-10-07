Рамос, Пике и Испания празднуют выход на чемпионат мира. Фото

Капитан сборной Испании Серхио Рамос в своем Твиттере выложил фото из раздевалки во время празднования выхода национальной команды на чемпионат мира-2018. Вместе со всеми победу над Албанией (3:0), которая позволила испанцам отобраться на турнир, отмечал и защитник "Барселоны" Жерар Пике.

"Футбол. Единство. Приверженность команде. Россия, мы едем!" - написал Рамос.

Напомним, у Пике перед матчем возникла конфликтная ситуация в сборной на фоне референдума о независимости Каталонии. Игрок выступил против действий властей Мадрида, которые пытались помешать проведению волеизъявления и заявил, что может уйти из национальной команды. После этого многие болельщики потребовали от защитника прекратить выступления за сборную.