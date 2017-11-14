Рамос - Буффону: "Мир будет скучать по тебе"

Капитан сборной Испании Серхио Рамос выразил поддержку вратарю Джанлуиджи Буффону. Голкипер и капитан итальянцев объявил о завершении карьеры в национальной команде после того, как она не смогла выйти на чемпионат мира 2018 года, проиграв в стыковых матчах Швеции (0:1 - в гостях, 0:0 - дома).

- Мир будет скучать по тебе. Мужества тебе, друг! Ты очень велик, - написал в Твиттере Рамос.

Отметим, что Италия и Испания играли в одной отборочной группе. Испанцы заняли в ней первое место, набрав в двух матчах с итальянцами 4 очка (1:1 - на выезде, 3:0 - дома).

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Жеребьевка турнира состоится в Москве 1 декабря.

Буффон объявил об уходе из сборной Италии со слезами на глазах. Видео

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