Рамос - Буффону: "Мир будет скучать по тебе"

Капитан сборной Испании Серхио Рамос выразил поддержку вратарю Джанлуиджи Буффону. Голкипер и капитан итальянцев объявил о завершении карьеры в национальной команде после того, как она не смогла выйти на чемпионат мира 2018 года, проиграв в стыковых матчах Швеции (0:1 - в гостях, 0:0 - дома).
- Мир будет скучать по тебе. Мужества тебе, друг! Ты очень велик, - написал в Твиттере Рамос.
Отметим, что Италия и Испания играли в одной отборочной группе. Испанцы заняли в ней первое место, набрав в двух матчах с итальянцами 4 очка (1:1 - на выезде, 3:0 - дома).
Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Жеребьевка турнира состоится в Москве 1 декабря.
El Mundial te echará de menos, @gianluigibuffon. ¡Ánimo, amigo! Eres muy grande. pic.twitter.com/pN2OaRY6TU– Sergio Ramos (@SergioRamos) 13 ноября 2017 г.
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