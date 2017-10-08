Рамиль Шейдаев - в стартовом составе Азербайджана на матч с Германией

Стали известны составы Германии и Азербайджана на матч отборочного турнира ЧМ-2018. В составе азербайджанцев на поле появится бывший нападающий "Зенита" и молодежной сборной России Рамиль Шейдаев. Также с первых минут на поле появятся воспитанники дагестанского футбола Бавади Гусейнов и Мохаммед Мирзабаев и экс-защитник "Рубина" Руслан Абышов.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

Германия: Лено - Киммих, Мустафи, Зюле - Брандт, Горецка, Эмре Джан, Мюллер, Сане - Штиндль, Вагнер.

Запасные - Трапп, тер Штеген, Платтенхардт, Гинтер, Хуммельс, Рюдигер, Боатенг, Юнес, Руди.

Азербайджан: Агаев - Мирзабеков, Гусейнов, Абышов, Халилзаде - Исмаилов, Амиргулиев, Гараев, Ришард Алмейда, Гусейнов - Шейдаев.

Запасные - Назиров, Балаев, Пашаев, Аббасов, Садыгов, Гулиев, Алескеров, Дадашов, Гурбанов, Назаров, Мадатов.

Матч Германия - Азербайджан начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.