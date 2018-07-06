Ракитич рассказал, что сделает, если Хорватия выйдет в полуфинал

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич перед четвертьфиналом ЧМ-2018 против России отметил, что в команде великолепная атмосфера.

- Правда ли, что вы скинулись, чтобы привезти в Сочи вашего любимого певца? - спросили футболиста.

- Поздравляю вас с отличным вопросом! У нас на базе фантастическая атмосфера. Да, мы поем. А если мы выйдем в следующий этап, пригласим всю Хорватию, всех певцов! Всех тех, кто болеет за нашу команду. У нас замечательная атмосфера в команде. Все игроки друг друга понимают. Мы хотим показать, что 40 дней вместе сделали нас семьей. Мы единый коллектив, один кулак. Если появится повод еще раз спеть, споем.

(Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018