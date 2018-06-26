Раи: "На Неймара оказывается нечеловеческое давление"

Бывший полузащитник сборной Бразилии Раи считает, что тренерский штаб команды принимает меры, чтобы сборная не зависела от Неймара. По его словам, только так можно выиграть чемпионат мира.

– Бразилия не должна зависеть только от Неймара, если хочет выиграть чемпионат мира, – цитирует AFP Раи. – Есть Коутинью, Виллиан, Фирмину, Марселу – это игроки высочайшего уровня. Они тоже должны играть важную роль, чтобы мы стали чемпионами мира.

А на Неймара оказывается нечеловеческое давление, невероятное. Но с помощью коллектива он преодолеет его. Если Бразилия вся будет играть хорошо, ему легче станет показывать свой талант.

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