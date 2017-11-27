Рагнар Сигурдссон: "У Италии и Голландии большое футбольное прошлое, нужно поддерживать уровень игры и сейчас"

Защитник "Рубина" и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон считает, что увеличение числа участников чемпионатов мира с 2026 года до 48 команд негативно скажется на привлекательности турнира. Игрок обороны не сожалеет, что на мировое первенство 2018 года в России не смогли попасть Италия и Голландия.

- Что вы думаете о планах Международной федерации футбола по увеличению количества участников чемпионата мира с 32 до 48? Вам не кажется, что статус турнира от этого изменится?

- Не думал об этом, если честно, но, наверное, вы правы. Турнир получается более особенным, более привлекательным, когда в нем участвуют меньше команд, а отобраться на него удается с большим трудом. Посмотрим, что будет.

- После того, как итальянцы и голландцы не прошли квалификацию, многие болельщики говорили, что чемпионат мира без этих команд не будет таким как раньше. Вы согласны?

- Я понимаю, почему люди так говорят. Когда ты думаешь о чемпионатах мира, то на ум приходят сборная Италии, Джанлуиджи Буффон, Роберто Баджо и другие звезды. Но послушайте, чтобы попасть на чемпионат мира, нужно играть хорошо. И хотя у итальянцев и голландцев большое футбольное прошлое, нужно поддерживать уровень игры на высоком уровне и сейчас. Если ты недостаточно хорош, то извини – ты недостаточно хорош.

Напомним, исландцы в отборочной группе I к чемпионату мира 2018 года заняли первое место, опередив Хорватию, Украину, Турцию, Финляндию и Косово. Команда впервые в своей истории попала на мировое первенство.

Жеребьевка чемпионата мира 2018 года, при которой Исландия наряду с Данией, Коста-Рикой, Швецией, Тунисом, Египтом, Сенегалом и Ираном попала в третью корзину, состоится 1 декабря в Москве. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет