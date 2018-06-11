Рагнар Сигурдссон: "Сборная Исландии взволнована"

Защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон отметил, что его команда взволнована перед первым матчем на чемпионате мира против команды Аргентины.

Исландцы в групповом турнире сыграют с командами Аргентины (16 июня, Москва, "Спартак"), Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов-на-Дону).

- Мы чувствуем себя хорошо и готовимся к первой игре, - цитирует ТАСС Сигурдсона. - Все знают, что Аргентина - одна из лучших команд. Да, мы взволнованы, но мы уверены, что мы можем выиграть любой из предстоящих матчей. Это будет тяжело, но в футболе возможно все, что угодно.



"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Аргентина - Исландия. Встреча пройдет 16 июня и начнется в 16.00 по московскому времени.

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