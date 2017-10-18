Рагнар Сигурдссон: "Надеемся повторить успех Евро-2016 в России"

Защитник "Рубина" и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон рассчитывает, что его национальная команда на чемпионате мира 2018 года может, как и на чемпионате Европы-2016, стать одним из открытий турнира. По мнению игрока обороны, успехи команды в последние годы связаны с тренерским дуэтом Ларс Лагербек – Хеймир Хадльгримссон.

- Была ли реакция болельщиков на выход на чемпионат мира похожей на ту, что была после Евро-2016? Примерно, хотя чемпионат мира более статусный турнир, – цитирует "Спорт Бизнес Online" Сигурдссона. – Очень хорошо помню, как нас встретили в прошлом году. Стояла отличная погода. Мы проехали на автобусе в спальном районе Рейкьявика. На улицах было столько людей, сколько я не видел никогда в жизни. Просто невероятно! Надеюсь, нам удастся повторить успех Евро на чемпионате мира.

– Чем вы объясняете взлет сборной Исландии в последние годы?

– Думаю, в первую очередь нужно выделить наших наставников – Ларса Лагербека и Хеймира Хадльгримссона. Раньше они оба были главными тренерами. Ларс работал в больших клубах и знал много нюансов по подготовке команды, перелетам, оборудовании. Он заставил всех – от администраторов до игроков – относиться к делу с профессионализмом. Сообща Ларс и Хеймир придумали наш стиль игры. Мы из маленькой страны, в нашей сборной нет большого количества звезд. Но мы поверили, что если будем действовать командно, то сможем обыграть любого соперника. После первых побед мы становились все более и более уверенными в своих силах.

– Было ли вам трудно двигаться дальше после Евро?

– Мы старались сконцентрироваться на отборочном турнире к чемпионату мира, но все действительно продолжают обсуждать Евро. В этом нет никаких проблем. У нас остались только приятные воспоминания. Когда мысленно возвращаешься в прошлый год, это только прибавляет тебе уверенности.