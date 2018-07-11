Рафаэль Варан: "Возможно, это моя лучшая игра в сборной"

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан остался доволен победой над Бельгией (1:0) в полуфинале ЧМ-2018. Он надеется, что в финале его команде улыбнется удача.

– Мы проделали большую работу, – цитирует AFP Варана. – У Бельгии очень хорошая команда, которая оказала на нас сильное давление. Но мы справились и использовали их недостатки. Можем быть довольны этим большим успехом. Но еще ничего не выиграно. Помним, как на Евро-2016 мы тоже вышли в финал. Не хотелось бы переживать такое снова. Сейчас у нас более зрелая команда, более опытная. Важно быстро восстановиться.

Возможно, это был мой лучший матч в составе сборной. Нам пришлось много и надежно обороняться.

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