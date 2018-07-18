Рафаэль Варан: "Сравнения с Серхио Рамосом раздражают"

Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции Рафаэль Варан рассказал о том, что расстраивается из-за бесконечных сравнений с партнером по обороне "Реала" Серхио Рамосом.

"Из-за этого я чувствую себя очень плохо. Как думаете, Серхио Рамоса спрашивают о том, похож ли он на кого-нибудь? Мне бы хотелось, чтобы меня принимали таким, какой я есть, - приводит слова Варана L'Equipe. - С тех пор, как мне исполнилось семь, все говорили, какой я хороший парень и какой у меня сложный характер. Но нельзя же построить карьеру, не имея характера. Это попросту невозможно. Когда я был моложе, всегда плыл против течения. А теперь вы можете видеть все проявления моего характера, но они были всегда".

Варан установил редкое достижение, победив в один год в Лиге чемпионов с "Реалом" и став чемпионом мира со сборной Франции. Прежде подобное удавалось только немцам Францу Бекенбауэру и Герду Мюллеру в 1974 году, Кристиану Карембе в 1998-м и Роберто Карлосу в 2002-м.