Рафаэль Варан: "Сборная Франции надеется стать чемпионом мира"

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан заявил, что команда чувствует силу для победы на чемпионате мира-2018. Вчера французы в матче 1/4 финала переиграли Уругвай (2:0) и пробились в полуфинал, где встретятся с Бельгией (10 июля, Санкт-Петербург).

- У нас молодая команда, которая постепенно взрослеет на этом турнире. Быстрые атаки и комбинированные действия делают нас единой командой. Мы можем корректировать свою игру, что показали в матче с Уругваем, и это сильная сторона сборной Франции, - цитирует RMC Sport Варана. - Мы надеемся стать чемпионами мира. Чувствуем внутренний пыл и поддержку болельщиков, поэтому хотим, чтобы нами гордились. Фаворитов в полуфинале нет. Есть две сильные команды. Нас ожидает сложный матч, но мы выложимся в матче с Бельгией.